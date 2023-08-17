Украинцев призывают быть бдительными.

В Главном управлении разведки допускают провокации РФ или нанесение ударов на День Независимости Украины, поскольку символы украинской государственности являются сильным раздражителем для россиян. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона единых новостей.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украина живет в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий всего государства, общества, сектора безопасности и обороны. На пределе возможностей украинские воины защищают украинское небо, проводят контрдиверсионные, контрразведывательные мероприятия по всей стране и в будни, и по праздникам, добавил Юсов.

"Но мы понимаем, что особыми раздражителями для врага являются все символы украинской государственности, поскольку Россия ведет геноцидную войну, реализовывает геноцид украинского народа, пробует это сделать. И, конечно, сами упоминания о независимой Украине как давнем европейском государстве, восстановившем свою независимость 24 августа 1991 года, освободившись от российского империализма, для россиян являются особенно раздражающими. Да, провокации могут быть. Но как и в другие дни украинцы - и гражданские, и военные - должны быть готовы к ним", - прокомментировал Юсов.

Он отметил, что РФ осуществляет ракетные террористические удары не только в праздничные дни.

"Фактически весь арсенал вооружений и средств, которые у них есть, они уже использовали в этой преступной, геноцидной войне против украинцев. Пугаться нам точно не нужно. И паники не должно быть. Но надо быть бдительными и учитывать, в частности, сигналы воздушной тревоги, не пренебрегать", - подчеркнул представитель ГУР.

День Независимости Украины - к чему готовиться

Как сообщал УНИАН, до этого представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что на День Независимости РФ может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

А представитель Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя возможную угрозу массированного удара РФ 24 августа, отметил, что в ВС ВСУ понимают угрозы, но россияне могут ударить в любой день и в любое время.

Вас также могут заинтересовать новости: