Перекрытие дороги связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

Киевская городская военная администрации предупредила водителей, что в течение восьми дней в центре города будет перекрыт участок дороги.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале КГВА со ссылкой на ее начальника Сергея Попко. "Водители, внимание. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого", - отметили в КГВА.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 23:00 20-го августа до 23:30 28-го августа. В городской военной администрации призвали учитывать эту информацию при передвижении по центру столицы.

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Накануне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии УНИАН на вопрос, чего украинцам ожидать 24 августа, отметил, что в этот день "нам нужно ожидать празднования (Дня независимости Украины - УНИАН) в чрезвычайно сложных условиях, в условиях полномасштабного вторжения и войны".

Он подчеркнул, что и в этом году, и в следующем, и еще много лет подряд украинцы будут отмечать в собственном государстве праздник независимости, и врагу не удастся это испортить.

В то же время Юсов отметил, что внимательными и осторожными все же нужно быть и реагировать на сигналы воздушной тревоги. "Силы безопасности и обороны и в эти дни, как и в другие, готовы к отражению агрессии, в том числе и ракетных террористических ударов. И готовы к тому, чтобы защищать и освобождать нашу землю. Паники не должно быть, но внимательными надо быть всем", - подчеркнул он.

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