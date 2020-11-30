Вечером в воскресенье на автомойке в Городке (Хмельницкая область) неизвестный открыл стрельбу из оружия и ранил двух человек.
Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в полиции.
По данным СМИ, конфликт произошел на автомойке между ее посетителями. Один из его участников произвел несколько выстрелов, предположительно, из гладкоствольного оружия. В результате два человека получили огнестрельные ранения ног, их госпитализировали.
Что касается злоумышленника, то он скрылся на автомобиле Тоyоtа. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших выясняются. Правоохранители проводят спецоперацию "Сирена".
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