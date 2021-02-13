Злоумышленники, используя логотипы известных онлайн-ломбардов, создали фейковые интернет-магазины и «реализовывали» несуществующую электронную технику. За совершенные преступления им грозит 8 лет лишения свободы.

В Херсонской области киберполиция разоблачила двух мошенников, которые продолжали обманывать граждан, находясь под домашним арестом.

Читайте такжеНе выходя из СИЗО: одесские заключенные обманули 10-летнюю девочку из Чернигова более чем на 40 тысяч гривеньКак сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, в ноябре прошлого года киберполицейские разоблачили двух злоумышленников, которые, используя логотип известной сети онлайн-ломбардов, создали фейковый интернет-магазин и «реализовывали» несуществующую электронную технику.

Тогда суд избрал подозреваемым в мошенничестве меры пресечения в виде домашнего ареста. Но злоумышленники не остановились в своих противоправных деяниях и создали еще один фейковый сайт под брендом уже другой сети ломбардов и продолжили обманывать граждан.

На сегодняшний день киберполицейские установили, что после создания нового интернет-магазина 32-летние фигуранты из Новой Каховки обманули еще около 30 граждан. Подозреваемые выставляли на продажу по сниженным ценам бытовую технику и автотовары, которых в действительности не существовало. Злоумышленники требовали за виртуальные товары полную предоплату, однако ни одного товара покупателям после получения денег не отправляли. В общей сложности злоумышленники обманули новых жертв на сумму около 200 тыс. грн.

12 февраля правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства аферистов. В их домах полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и часть денег, полученных преступным путем. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы. Также в суд уже направлен обвинительный акт за совершение прошлогоднего преступления.

В настоящее время злоумышленники снова подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 Уголовного кодекса («мошенничество»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Виктория Токарева