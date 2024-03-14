Противник уже более года пытается продвинуться на Купянском направлении, но у него ничего не получается, подчеркнул украинский офицер.

Украинские военные продолжают сдерживать давление врага на Лимано-Купянском направлении.

Об этом заявил в эфире телемарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" подполковник Иван Шевцов. "На Лимано-Купянском направлении ситуация остается достаточно напряженной, но стабильной. Силы обороны держат оборону. За прошедшие сутки нашими подразделениями было отражено 15 атак врага, все успешно. Сейчас враг более активен на Лиманском направлении. Там враг совершил 11 попыток захватить позиции Сил обороны, на Купянском направлении таких атак было 4", - сказал офицер.

На вопрос, почему российские войска уменьшили давление под Купянском, спикер ответил: "В течение последних нескольких недель враг вел очень активные действия на Купянском направлении, но понес достаточно большие потери. Ежедневно на этом направлении враг теряет от 200 до 300 военнослужащих. Сейчас враг ослабил свою активность, поскольку осуществляет пополнение и восстановление утраченного личного состава и техники".

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Кроме того, он отметил, что российские войска здесь имеют преимущество в живой силе и технике. "У врага преимуществ нет, кроме как техники и живой силы. У нас преимущество в том, что мы защищаем свою землю, мы знаем, за что мы боремся, и у нас было достаточно времени для того, чтобы закрепиться на этом участке. Насколько нам это удалось - показывает время. Уже больше года враг пытается продвинуться на Купянском направлении, но у него ничего не получается", - утверждает Шевцов.

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Ранее УНИАН сообщал о заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сирского о начале ротации на передовой. По его словам, это позволит стабилизировать ситуацию и положительно повлияет на морально-психологический дух воинов.

Кроме того, главнокомандующий сказал, что на Запорожском направлении противостояние дронов и средств радиоэлектронной борьбы вышло на первый план.

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