Подозреваемый в тройном убийстве и совершении смертельной аварии не сможет оказаться на свободе после внесения залога.

Харьковский суд взял под стражу мужчину, который зарезал своих родных - сестру, мать, а также отчима, а потом угнал авто и насмерть сбил пешехода.

Как сообщает полиция Харьковской области, мера пресечения будет действовать до 14 сентября. "Мужчина, который убил трех человек и совершил смертельное ДТП, будет находиться под арестом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый взят под стражу без права внесения залога на 60 суток.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля правоохранители сообщили об ужасной трагедии в Харькове. Сначала полицейские получили вызов об угоне авто, а потом задержали 20-летнего злоумышленника, который на этом автомобиле совершил смертельное ДТП, сбив 52-летнего мужчину.

Позже правоохранители выяснили, что мужчина убил свою семью в их квартире: 10-летнюю сестру, мать и сожителя матери.

Его сразу задержали. Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство". По предварительным данным правоохранителей, мужчина мог употреблять наркотики. В частности, во время предварительного допроса он рассказывал следователям, что "совершить убийство его заставил Люцифер, вселившийся в него".

Дядя парня сообщил журналистам, что раньше он с семьей не жил, однако недавно все же вернулся к матери. По его словам, племянник не проявлял агрессии, а наоборот был спокойным парнем.

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