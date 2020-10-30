В Днепре полицейские задержали 24-летнего мужчину, который взорвал гранату возле частного дома.
Читайте такжеВ Киеве под офисом Нацкорпуса взорвалась граната (фото)Как сообщает отдел коммуникации
Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, информация о взрыве возле одного из домов по улице Юрия Кондратюка в Новокодакском районе Днепра поступила в полицию 28 октября около 18:00.
Полицейские установили, что 24-летний мужчина пришел в частный дом, где могла находиться его знакомая. Когда он услышал от хозяйки дома, что женщины здесь нет, то стал угрожать ей, а затем бросил в сторону забора предмет, похожий на гранату.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они изъяли остатки корпуса гранаты и рычаг запала. По предварительным данным, произошел взрыв гранаты РГД-5.
29 октября полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Мужчине сообщили о подозрении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").
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