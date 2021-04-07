Дмитрий Манчуленко пытался за указанную сумму договориться с чиновником облсовета о подписании с ним бессрочного трудового договора.

В Черновцах при передаче должностному лицу областного совета неправомерной выгоды в размере 12 тысяч долларов правоохранители задержали генерального директора Черновицкого областного перинатального центра» Дмитрия Манчуленко.

Читайте такжеБрата судьи Павла Вовка задержали на взятке в 100 тысяч долларов-СМИКак сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области Леся Федоренко, задержание состоялось на Соборной площади во вторник, 6 апреля.

По ее информации, гендиректор перинатального центра таким способом пытался решить вопрос о заключении с Черновицким облсоветом бессрочного трудового договора.

«Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – отметила Федоренко.

Что известно о задержанном на взятке Манчуленко

Ранее Манчуленко возглавлял в Черновцах городской родильный дом №1. Его неоднократно увольнял с этой должности предыдущий мэр Черновцов Алексей Каспрук. Однако каждый раз Манчуленко через суд восстанавливался в должности.

В 2020 году родильный дом №1 реорганизовали под новое коммунальное учреждение - «Черновицкий областной перинатальный центр». Это медицинское учреждение решением городского и областного совета было передано в подчинение Черновицкому областному совету. Тогда же Манчуленко назначили генеральным директором этого медучреждения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Николай Кобылюк