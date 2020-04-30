В Черновцах священнослужитель УПЦ МП просит СБУ закрыть местную газету на карантин

Это произошло после того, как портал газеты перепечатал информацию сайта «Религиозная правда», который сообщил, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП выявили коронавирус.

В Черновцах священнослужитель местной епархии бывшей Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратился с письмом в Службу безопасности Украины, в котором призвал правоохранителей закрыть редакцию газеты «Молодий буковинець» на полный карантин.

Как сообщили журналисты газеты, это произошло после того, как информационный портал «МБ» перепечатал информацию сайта «Религиозная правда», который, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия и еще ряда священнослужителей выявили коронавирус.

Журналисты сообщили, что накануне они обращались за комментарием к епархии по поводу этой информации, однако в УПЦ МП на вопрос журналистов не ответили.

Позже, по словам журналистов, архимандрит Никита (Андрей Сторожук), который является секретарем епархии, посетил редакцию газеты, где он демонстративно кашлял на работников и «вел себя нагло».

По словам работников «Молодого буковинця», позже архимандрит обратился с письмом в СБУ, в котором сообщил, что «вчера со страниц газеты «Молодий буковинець» узнал, что заболел COVID-19», после чего он «не обдумав свои действия, посетил редакцию «Молодого буковинця» на улице Головной, 41».

При этом священнослужитель отметил в письме, что «контактировал с главным редактором и другими лицами», однако «сожалеет и раскаивается в своем поступке» и обещает больше не подвергать опасности никого.

В то же время Никита призвал руководство СБУ направить в редакцию «МБ» представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемиологического состояния в здании редакции.

«При необходимости провести мероприятия по дезинфекции помещений и закрыть учреждение на полный карантин», - говорится в письме архимандрита.