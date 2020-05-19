На Черниговщине под круглосуточный домашний арест взяли наркомана, который хотел похитить ребенка

Довести задуманное злоумышленнику помешал случайный прохожий.

В Черниговской области сегодня суд взял под круглосуточный домашний арест мужчину, который пытался похитить 7-летнего ребенка, находясь под действием наркотиков.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговской местной прокуратуре.

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Следствие установило, что 16 мая мужчина, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района в состоянии наркотического опьянения, пытался похитить 7-летнюю девочку. Он хотел насильно посадить ребенка в салон собственного автомобиля. Однако не довел свой преступный умысел до конца, так как был замечен случайным прохожим.

Постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного преступления, открытого по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал ранее УНИАН, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город утопает в наркотиках, а местная полиция должна усилить борьбу с наркотрафиком в городе.