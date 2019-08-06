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"Нет смысла скрывать": Кернес признался, что Харьков тонет в наркотиках

16:55, 06 августа 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил Кернес на своей странице в Facebook.

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"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь", – написал мэр.

Также он подчеркнул, что усилия полиции по решению данной проблемы не являются эффективными.

"Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан", – подытожил Кернес.

Кроме этого, харьковский мэр обратился за помощью к инициативным группам и общественным организациям, от которых ждет идей по усилению борьбы с наркотрафиком.

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Теги: #Харьков#наркотики#Кернес#наркобизнес в Украине#наркотрафикпогода в Харькове