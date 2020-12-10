Хозяев жилья несколько дней не было дома.

На Черниговщине 22-летний вор после кражи поджег дом, надышался угарного газа и погиб во время пожара. Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Согласно информации, вчера во время ликвидации пожара в доме в селе Новый Билоус было обнаружено тело мужчины, 1998 года рождения.

На месте происшествия правоохранители установили, что владельцы жилья отсутствовали дома несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108, а также на протяжении этого времени систематически похищали из дома различные вещи (лодка, инструменты и тому подобное). В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот мужчина по подозрению в совершении восьми автоугонов и полтора десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог. Его товарища полиция задержала по подозрению в завладении автомобилем и краже.

Следователи открыли производство по ст. 185 (кража) и ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Идет следствие.

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Автор: Ирина Синельник