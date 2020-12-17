На настоящее время обесточенными остаются 22 населенных пункта из 205. Проведение ремонтных работ осложняют гололед, слом опор и значительные порывы линий электроснабжения.

В Черниговской области все бригады «Черниговоблэнерго» работают четвертые сутки подряд, восстанавливая электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах.

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Анна Юдина.

Согласно ее информации, в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 66 бригад электриков. Работа осложнена погодными условиями, из-за чего возобновление поставок электроэнергии происходит медленно.

«Колебания температуры от +2 до -2 градусов в сочетании с высокой относительной влажностью воздуха только увеличивают нарастание ледяного покрова на электрооборудовании и деревьях. Из-за этого, повреждения носят уже не локальный характер, а приводят к обрыву проводов и падению опор на участках длиной десятки, а иногда и сотни метров. В связи с этим, линии приходится включать частично, восстанавливая участок за участком», - рассказали в пресс-службе компании.

В пострадавших от непогоды населенных пунктах сломано порядка 50 электроопор.

Юдина уточнила, что десятки бригад из Чернигова, Козельца, Михайло-Коцюбинска, Городни, Репок, Нежина, Носовки и других участков «Черниговоблэнерго» уже четвертые сутки находятся в командировке.

Читайте такжеСнегопад и гололед: на Черниговщине стихия повалила более 200 деревьев (фото)«Истощенных работников постоянно заменяют новыми, чтобы не допускать остановки работы», - отметила она.

По состоянию на утро 17 декабря частично отключенными остаются 12 линий 10 кВ, обесточены 22 населенных пункта.

В компании самой сложной называют ситуацию в Ичнянской громаде. В то же время еще жителей 14 территориальных громад предупредили о неудобствах от ликвидации последствий аномальной ситуации с обледенением линий электропередач.

В настоящее время в Ичне электроснабжение есть, но с перебоями. Третьи сутки нет электроэнергии в отдельных селах Сосницкой громады, хотя в официальных сводках об этом не говорится. Из-за отсутствия электричества у местных жителей отсутствует возможность пользоваться телефонной связью.

Кроме этого, дорожные службы и представители местной власти в Новгород-Северском районе убрали более 200 деревьев, которые создавали препятствия для движения транспорта.

Непогода в Черниговской области: что известно

14 декабря в Черниговской области в результате осадков в виде ледяного дождя и снега было обесточено 205 населенных пунктов.

В Новгород-Северском районе в результате оледенения и снегопада упали более 200 деревьев.

По состоянию на утро 17 декабря обесточенными оставались 22 населенных пункта.

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Автор: Ирина Синельник