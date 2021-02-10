Огнем повреждено имущество работников порта. Люди не пострадали.

В Одесской области произошел пожар на территории терминала морского порта «Черноморск».

Читайте такжеВ одном из судов Одессы произошел пожарКак сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 9 февраля примерно в 16:00 в службу спасения поступила информация о задымлении в бытовом помещении по ул. Сухолиманской, 31 города Черноморск.

В частности, возгорание произошло в неэксплуатируемом сейчас административно-бытовом здании 2-го терминала порта «Черноморск».

Как выяснилось, загорелось имущество в бытовом помещении на 1-м этаже 4-этажного здания.

Около 16:20 пожар ликвидировали на площади 15 кв. м.

Огнем повреждено вещевое имущество работников порта. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Автор: Лариса Козовая