Основанием для спора стало утверждение повестки дня. Конфликт длился почти два часа.

В Чернигове первая сессия Черниговского областного совета сегодня началась с конфликта и блокирования трибуны президиума частью депутатов облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сессии председатель областной ТИК объявила результаты местных выборов в областной совет.

Депутаты начали электронную регистрацию, но оказалось, что электронная система не работает, потому состоялась поименная регистрация.

Затем они образовали временный президиум, который должен был провести избрание председателя областного совета и его заместителей. Однако часть депутатов начали говорить, что повестку дня не нужно утверждать, потому что она была предложена рабочей группой (которая собиралась из представителей различных политических сил накануне) и должна просто рассматриваться. Другие же наоборот - настаивали на необходимости голосования. В предварительную повестку дня было внесено шесть вопросов, с голоса предложили седьмой - по созданию постоянных депутатских комиссий и избранию их руководящего состава. Хотя прозвучала информация, что на рабочей группе этот вопрос был снят с рассмотрения депутатов.

В зале постоянный шум, председательствующий в президиуме депутат облсовета Александр Атрошенко говорит в громкоговоритель и проводит голосование, одновременно другие депутаты заявляют, что ничего не слышно и не понятно, за что именно идет голосование.

Представители аппарата облсовета не смогли объяснить, почему не работает электронная система. Мол, раньше были временные проблемы, но полностью система вышла из строя впервые.

В процессе споров часть депутатов облсовета поднялись на сцену к столу президиума и заблокировали трибуну. Микрофоны находились одновременно у нескольких депутатов, которые перебивали друг друга. Блокирование продолжалось почти два часа. На данный момент работа сессии восстановлена.

В то же время, как сообщали местные СМИ, большинство в совете должны были сформировать депутаты партий «Родной дом», «Слуга народа» и Радикальной партии Ляшко. В председатели облсовета прогнозировали представительницу от «Слуги народа» Елену Дмитренко, которая как бы является компромиссной фигурой для крупнейшей фракции «Родного дома» (партия мэра Чернигова Владислава Атрошенко) и «Слуги народа». Но накануне сессии появилась информация, что от «Слуги народа» в председатели будет баллотироваться Александр Левицкий, которого поддерживает председатель ОГА Анна Коваленко и народные депутаты от «Слуги народа» - Павел Халимон и Максим Зуев.

Напомним, Черниговский областной совет насчитывает 64 депутата. Его сформировали восемь политических сил - «Родной дом», «Наш край», Радикальная партия Ляшко, «Слуга народа», ВО «Батькивщина», Оппозиционная платформа «За жизнь», «За будущее» и «Европейская солидарность».

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Автор: Ирина Синельник