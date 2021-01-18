В результате аварии есть погибший и пострадавшие.

В Киевской области сегодня ночью произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua, публикуя видео с места аварии.

Отмечается, что на новой Обуховской трассе столкнулись Opel и Acura. В результате один человек погиб, еще двое оказались в критическом состоянии в реанимации.

"Опель у Мегамаркета повернул налево прямо перед кроссовером. От удара части авто разлетелись на десятки метров", - сказано в сообщении.

На место приехала следственно-оперативная группа полиции.

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Автор: Юрий Годован