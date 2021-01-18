В селе Белев, недалеко от города Ривне, в понедельник, 18 января, восьмилетний мальчик, съезжая с горки, выехал на проезжую часть и столкнулся с маршруткой.
Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.
"На вызов выехала врачебная бригада Клеванской подстанции экстренной медицинской помощи. На месте происшествия на снегу лежал мальчик. Он был в сознании. Жаловался на боли в спине", - говорится в сообщении.
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"Вероятно, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма позвоночника", - отмечается в сообщении.
На место происшествия прибыла мать. Вместе с ней бригада скорой доставили пострадавшего в специализированное нейрохирургическое отделение Ривненской центральной городской больницы для дальнейшего обследования.
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