У ребенка подозревают закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму позвоночника.

В селе Белев, недалеко от города Ривне, в понедельник, 18 января, восьмилетний мальчик, съезжая с горки, выехал на проезжую часть и столкнулся с маршруткой.

Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

"На вызов выехала врачебная бригада Клеванской подстанции экстренной медицинской помощи. На месте происшествия на снегу лежал мальчик. Он был в сознании. Жаловался на боли в спине", - говорится в сообщении.

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"Вероятно, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма позвоночника", - отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыла мать. Вместе с ней бригада скорой доставили пострадавшего в специализированное нейрохирургическое отделение Ривненской центральной городской больницы для дальнейшего обследования.

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Автор: УНИАН