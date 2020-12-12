Мэр столицы Виталий Кличко также сообщил, что больше всего жалоб на неэффективную работу коммунальных служб на Оболони, в Святошинском районе, на Борщаговке и Лесном массиве. Кличко поручил руководителям районов активизировать работы по уборке улиц.

В Киеве из-за гололедицы за сутки в травмпункты обратились более тысячи человек.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жесткий. Утром я проехал по городу, проверил, как убирают город. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток», - сказал Кличко.

Он добавил, что в травмпункты за последние сутки обратилась более тысячи киевлян.

Больше всего жалоб на неэффективную работу коммунальных служб на Оболони, в Святошинском районе, на Борщаговке и Лесном массиве, добавил мэр.

По словам Кличко, руководителям районов он подчеркнул, что недоволен их работой.

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«Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб», - написал Кличко.

Кроме того, он поручил коммунальному предприятию «Киевблагоустройство» проверить, как убирают балансовые территории, закрепленные за частным бизнесом - возле кафе, ресторанов, торговых центров.

Мэр подчеркнул, что ключевая задача всех служб - срочно навести порядок в городе, тем более, что в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, погода не изменится - будут продолжаться дождь и гололедица.

Ледяной дождь в Киеве

С вечера 10 декабря до утра 11 декабря в Киеве шел ледяной дождь, который в условиях мороза и ветра сразу превращался в лед.

Общественный транспорт в столице утром 11 декабря работал с нарушением графиков следования.

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Автор: Виктория Токарева