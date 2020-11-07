Камеры зафиксировали двух мужчин с оружием, напоминающим пистолет с глушителем.

Почетное консульство Азербайджанской Республики обстреляли ночью в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

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По словам дипломатов, неизвестные выпустили шесть пуль в окна и входные двери. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

Камеры зафиксировали двух молодых людей с оружием, напоминающим пистолет с глушителем.

Полиция открыла дело.

Представительница консульства Ирина Матусяк в комментарии Суспільному рассказала, что дипломаты не получали никаких угроз. Она предположила, что причиной нападения мог стать конфликт в Нагорном Карабахе.

В МИД Азербайджана в ночном инциденте обвинили армян.

«Учитывая недавние угрозы, исходящие от радикальных армянских сил в адрес диппредставительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз», - говорится в сообщении.

Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе

Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

В ночь на 10 октября главы МИД обеих стран договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 в гуманитарных целях: стороны должны были обменять военнопленных, удерживаемых лиц и тела погибших. Несмотря на это, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.

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Автор: Яна Ставская