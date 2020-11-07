Почетное консульство Азербайджанской Республики обстреляли ночью в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
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По словам дипломатов, неизвестные выпустили шесть пуль в окна и входные двери. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.
Камеры зафиксировали двух молодых людей с оружием, напоминающим пистолет с глушителем.
Полиция открыла дело.
Представительница консульства Ирина Матусяк в комментарии Суспільному рассказала, что дипломаты не получали никаких угроз. Она предположила, что причиной нападения мог стать конфликт в Нагорном Карабахе.
В МИД Азербайджана в ночном инциденте обвинили армян.
«Учитывая недавние угрозы, исходящие от радикальных армянских сил в адрес диппредставительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз», - говорится в сообщении.
Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе
- Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.
- В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.
- В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.
- Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.
- В ночь на 10 октября главы МИД обеих стран договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 в гуманитарных целях: стороны должны были обменять военнопленных, удерживаемых лиц и тела погибших. Несмотря на это, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.
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