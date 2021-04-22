На машинах, парковавшихся на "его месте", он отбивал зеркала и прокалывал шины.

В Днепре бывший кикбоксер жестоко избил соседа, с которым не поделил место для парковки.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала знакомая потерпевшего Елена Берелет.

Известно, что обидчик по имени Александр, который является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу, переехал в дом на Мануйловском проспекте совсем недавно. Но сразу же начал устанавливать свои правила. К примеру, на машинах, парковавшихся на "его месте", он отбивал зеркала и прокалывал шины.

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В результате с одним из соседей у него случился конфликт из-за места для парковки, в ходе которого Александр жестоко избил соперника. Врачи наложили пострадавшему множество швов на лицо, он уже подал заявление в полицию и готов судиться с обидчиком.

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Автор: Денис Прядко