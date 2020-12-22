На месте происшествия полицейские нашли предсмертную записку.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом.

Читайте такжеВ Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 выпрыгнула из окна больницы (видео 18+)Как сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники, в ходе выезда на место происшествия, правоохранители установили, что мужчина покончил с жизнью, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом. Следов насильственной смерти на теле погибшего не было, а в квартире была найдена предсмертная записка.

"Не могу больше справиться со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. София, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей", - написал погибший.

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Автор: УНИАН