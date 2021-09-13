Предварительно, самолет зацепился за дерево.

В Житомирской области вблизи Кмитова на поле упал легкомоторный самолет. Пилот выжил, его госпитализировали.

Как сообщает местный сайт Житомир.info со ссылкой на очевидцев, самолет упал на расстоянии 200-300 метров от жилых домов.

Отмечается, что "кукурузник" обрабатывал поле химикатами.

"Кажется, зацепился за дерево. Пилот выжил, его отвезли в больницу", – говорится в сообщении.

По информации спасателей, их техника не привлекалась, ведь пожара не было.

"Насколько нам известно, пилот жив", – рассказали спасатели.

Как сообщает ТСН, в полиции утверждают, что у пилота не было лицензии на полеты.

По факту падения самолета открыли уголовное производство по статье нарушение правил воздушных полетов, выясняются обстоятельства.

Читайте такжеВо Львове совершил аварийную посадку летевший из Кипра самолет"Очевидцы говорят, он зацепился за дерево. Люди бросились спасать 50-летнего пилота. С травмами ног его доставили в больницу", – говорится в сюжете.

По словам одного из очевидцев, травмированный пилот после падения отполз от самолета, людям объяснил, что не хотел кропить их огороды, зацепился за дерево и упал.

12 сентября в России разбился самолет с 16 пассажирами на борту в результате аварии четыре человека погибли. А 4 сентября во Львове пассажирский самолет совершил аварийную посадку.

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Автор: Катерина Шварц