В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Также называлась версия ошибки пилотирования.

В России под Иркутском самолет L-410 с 16 пассажирами на борту упал в ходе повторного захода на посадку в условиях тумана, погибли четверо людей.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Самолет потерпел крушение, упав с малой высоты, четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пожара в самолете удалось избежать.

Читайте такжеИран и МАГАТЭ договорились о возобновлении сотрудничестваL-410 следовал по маршруту Иркутск-Казачинское, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Как отметил собеседник агентства, на борту 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Министерство по чрезвычайным ситуациям и губернатор региона сообщают, что все, кто был на борту, выжили. Вместе с тем источник в оперативном штабе сообщил "Интерфаксу", что получена информация о том, что пилот, возможно, погиб.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Также называлась версия ошибки пилотирования.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Позже в пресс-службе правительства региона "Интерфаксу" сообщили, что жертвами крушения самолета в Иркутской области стали четыре человека.

"Четверо погибших", - сказал собеседник агентства.

Остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте, добавил он.

Напомним, ранее в Тбилиси самолет совершил аварийное приземление из-за угрозы взрыва. А беженка из Афганистана родила прямо в самолете. Из-за отсутствия медиков ей помогали бортпроводники.

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Автор: Екатерина Гирнык