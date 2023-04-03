Он заметил, что якобы хотел сразу попросить прощения, но конфликт зашел слишком далеко.

Человек, который позорно "наехал" на боевого медика в Буковели, извинился и перед ним, и перед ВСУ. Мужчины пожали друг другу руки и договорились, что отдыхающий начнет учить украинский язык.

Как сообщил сам военный в своем блоге, отдыхающий извинился перед ним в гостиничном номере в присутствии полиции и военных. При этом его попросили, чтобы извинения были искренними, а не формальными "для камеры".

"Я разговаривал, я хотел извиниться, но ситуация настолько обострилась, что это было трудно. Пока не приехали вы (полицейские - УНИАН) и эту ситуацию не урегулировали. Я извиняюсь перед вами и перед ВСУ за то, что я сказал о Бахмуте. Александр, извини за наш разговор и ситуацию. Я не хотел никого обидеть, тем более военных", - отметил мужчина.

Воин заметил, что он прощает, и пожелал отдыхающему и его семье изучать родной язык. На это отдыхающий утвердительно кивнул головой. На другом видео мужчины вместе позируют на камеру, подтверждая примирение.

Скандал в Буковеле

В Буковеле отдыхающий "наехал" на боевого медика, проходящего реабилитацию. Защитник Украины приехал на терапию из Бахмута - самой горячей точки нашего фронта.

Мужчина также назвал защитника Украины "лошарой" и "провокатором". Сам боец рассказал, что его не впервые обижают. Также уточнил, что на психологическую реабилитацию в Буковель его отправило государство.

Но на этом скандал не закончился: жена отдыхающего, оскорблявшего медика, решила вступиться за мужа. Говорит, что конфликт начался "из-за русского языка", по поводу которого военный и якобы сделал замечание.

Вас также могут заинтересовать новости: