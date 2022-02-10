Вскоре от своих показаний "днепровский стрелок" отказался.

Во время первого допроса Артемий Рябчук, устроивший расстрел солдат в Днепре, жаловался на "глупые задания" и травлю со стороны сослуживцев. Однако вскоре он отказался от этих показаний.

Эксклюзивное видео с первого допроса "днепровского стрелка" появилось в распоряжении у ТСН.

Сначала Рябчук жаловался, что у него было ужасное состояние. Его угнетала "несправедливость". Солдат несколько часов рассказывал, что же стало причиной расстрела, который он устроил.

"Катушка едет просто, перенапряжение большое", - заявил Рябчук.

Почему Рябчуку не нравилась служба

Солдат мечтал о службе, он сам захотел стать "срочником". Курс молодого бойца Рябчуку нравился, но когда он попал в часть НГУ в Днепре, был неприятно удивлен.

"График, честно говоря, убийственный немножко. Не успеваешь толком отдохнуть. Если контрактники заступают на сутки через трое, то мы - сутки через сутки. В карауле нужно все время убирать", - жаловался "днепровский стрелок".

Насилия и вымогательств не было, но Рябчука угнетала "несправедливость" и "глупые задания". Он рассказывал, как равнял по ниткам парты. Это его заставили делать посреди ночи.

За что Рябчук был зол на сослуживцев

Все обострилось в январе. Рябчук вмешался в ссору двух военных. Он разнял их во время драки и доложил об этом командиру. После этого к нему стали плохо относиться.

"Не успел я дойти до начальника вахты, как мне уже начали кричать в спину: "Знаешь, как у нас вкидышей не любят". Все поняли, что я "вкидыш", со мной перестали общаться те, с кем я нормально общался до этого", - рассказывал Рябчук

Поведение сослуживцев сильно повлияло на Рябчука. После этого он был в напряженном состоянии.

Почему Рябчук расстрелял солдат

Вечером перед трагедией солдату, по его словам, не дали отдохнуть, хотя по графику он должен был быть свободен от поручений. Рябчуку якобы приказали развесить таблички с описью имущества по комнатам. Потом солдат не мог уснуть, а когда он заступил на дежурство, то начал еще хуже себя чувствовать.

"Я сижу, ожидаю, пытаюсь книгу читать. В голову ничего не лезет. Приходят и спрашивают, почему здесь не прибрано, почему бардак, почему бушлаты не натянуты. Я еще смотрю, ставница открыта, и тут меня просто переклинило. В такое состояние вошел, что я беру автомат, заряжаю рожок...", - признавался солдат.

Читайте также"Тайна следствия": в ГБР обратили внимание на слишком ловкое поведение Рябчука с оружиемОднако вскоре от всех этих слов Рябчук отказался. Такие показания он давал в присутствии своего госзащитника. Когда у "днепровского стрелка" появились новые адвокаты, он решил отказаться от всего, что говорил ранее.

Солдат взял автомат и расстрелял караул: что известно о трагедии

27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-річний Артемий Рябчук устроил расстрел солдат. Погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Злоумышленник сбежал с оружием и патронами. В тот же день его задержали.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

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