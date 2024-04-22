Предатель работал в фармкомпании и собирал разведданные во время доставки лекарств в аптеки региона.

Агента военной разведки РФ, который наводил вражеские ракеты на тепловую электростанцию в Днепре и "охотился" за системами ПВО, приговорили к 15 годам заключения. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленник выполнял задание агрессора по корректировке ракетных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Среди основных целей врага была Приднепровская тепловая электростанция. Чтобы помочь России нанести огневое поражение по украинским объектам в "обход" ПВО, агент пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Контрразведка СБУ задержала злоумышленника в январе 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

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Как установило следствие, осужденный занимался вопросами логистики в местной фармацевтической компании. Оккупанты завербовали его через популярный мессенджер, где он публиковал антиукраинские комментарии. Сбор разведданных предатель осуществлял во время доставки лекарств в аптеки региона.

В спецслужбе проинформировали, что во время обысков в квартире фигуранта изъяты мобильные телефоны с доказательствами его переписки с куратором от главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ).

Суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие разоблачения предателей Украины

СБУ сорвала попытку россиян получить новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

В результате спецоперации в Харьковской области нейтрализовано вражескую агентурную группу, которая пыталась передать в Россию тайную документацию с местного стратегического завода.

Среди задержанных - глава конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия. По данным следствия, врага интересовали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним. Руководителем агентурной группы российской разведки был житель Харькова, бывший бизнес-партнер местного завода.

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