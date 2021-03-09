В Кировоградской области насмерть замерз однолетний мальчик. Полиция расследует обстоятельства смерти ребенка.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.
Читайте такжеРодила и положила в морозилку: в Ривненской области мать подозревают в убийстве ребенкаОтмечается, что 6 марта в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратилась его мать.
«Тело ребенка обнаружили на территории населенного пункта без признаков жизни. Предварительная причина смерти – переохлаждение, – говорится в сообщении. - Во время расследования установлено, что ребенок самостоятельно покинул дом через незапертую дверь. Следственные действия продолжаются».
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
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