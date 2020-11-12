За ситуацией наблюдала заведующая детсада, однако никаких мер она не предприняла.

В селе Бузова Полтавской области воспитательница детского сада довела трехлетнего мальчика до слез, одевая ему штаны перед прогулкой.

Об этом написала мама ребенка в соцсети.

"Вот упрямый, а! Завтра у меня будешь сидеть целый день без штанов, одеваться!" - грозно говорит воспитательница на видео.

"Это просто ужас, что творится в саду Великой Бузовой! Какое там отношение к моему ребенку! Моему ребенку 3 года исполнилось 1 месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы", - написала Галина Иващенко.

По ее словам, за ситуацией наблюдала заведующая детсада, однако никаких мер она не предприняла.

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В комментариях к посту пользователи соцсети разделились во мнениях:

"В 3 года ребенок должен уметь сама одевать штаны. Я не вижу здесь ничего страшного...

Что плохого сделала воспитательница? Она еще довольно сдержанно выдерживает капризы мальчика.

Это страшно и не укладывается в голове? Очень много вопросов возникает: Кто снимал такое видео, и с какой целью это делалось? Почему присутствующие взрослые люди не стали на защиту ребенка, а вели видеосъемку?

Ну да, а потом дети в садик не хотят ходить - рыдают. Нет ума общаться с детьми - освободите рабочее место! Ужас..."

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Автор: Денис Прядко