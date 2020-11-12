В селе Бузова Полтавской области воспитательница детского сада довела трехлетнего мальчика до слез, одевая ему штаны перед прогулкой.
Об этом написала мама ребенка в соцсети.
"Вот упрямый, а! Завтра у меня будешь сидеть целый день без штанов, одеваться!" - грозно говорит воспитательница на видео.
"Это просто ужас, что творится в саду Великой Бузовой! Какое там отношение к моему ребенку! Моему ребенку 3 года исполнилось 1 месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы", - написала Галина Иващенко.
По ее словам, за ситуацией наблюдала заведующая детсада, однако никаких мер она не предприняла.
Читайте такжеВ Одессе работники детсада воровали молоко и фрукты, предназначенные для приготовления пищи детям
В комментариях к посту пользователи соцсети разделились во мнениях:
- "В 3 года ребенок должен уметь сама одевать штаны. Я не вижу здесь ничего страшного...
- Что плохого сделала воспитательница? Она еще довольно сдержанно выдерживает капризы мальчика.
- Это страшно и не укладывается в голове? Очень много вопросов возникает: Кто снимал такое видео, и с какой целью это делалось? Почему присутствующие взрослые люди не стали на защиту ребенка, а вели видеосъемку?
- Ну да, а потом дети в садик не хотят ходить - рыдают. Нет ума общаться с детьми - освободите рабочее место! Ужас..."
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Тернополе дворник напал с ножом на заведующую детсада (фото, видео)
- В Запорожском нелегальном детсадике умер 14-месячный ребенок (видео)
- В Одессе учительница "набросилась" на ребенка из-за украинского языка - поднялся скандал (аудио)
- Одесскую учительницу, набросившуюся на ребенка за украинский язык, уволят
- В Одессе 4-летняя девочка получила сотрясение мозга в детском саду (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram