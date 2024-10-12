Правоохранители напомнили, что пребывание за рулем в состоянии опьянения является очень опасным.

В Киеве патрульные задержали нарушительницу ПДД, которая, скорее всего, находилась под наркотическим опьянением. Во время разговора женщина начала на неизвестном языке проклинать правоохранителей и использовать нецензурную лексику. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

""Чипурей, чипурей, чипурей, чипурей". Таких заклинаний еще не слышали. Киев. Дерзкое нарушение ПДД водителем на авто Toyota. Патрульные отреагировали и остановили нарушительницу. На этот раз вместо "причина астановки" услышали нецензурную брань, агрессивное поведение и проклятия на неизвестном языке от водительницы с признаками наркотического опьянения", - отметил он.

По словам Билошицкого, нарушительница категорически отказалась проехать к врачу-наркологу, поэтому получила протокол по ст. 130 КУоАП.

"Мы постоянно напоминаем, что управление в состоянии опьянения - это чрезвычайно опасно. А патрульным спасибо за образцовую стрессоустойчивость и натренированную защиту от магии", - добавил правоохранитель.

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Кроме того, 27 сентября на Черниговщине чиновник местной полиции, находясь за рулем, сбил насмерть военного. Мужчина выбежал на проезжую часть внезапно, поэтому водитель не успел вовремя отреагировать.

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