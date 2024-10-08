Злоумышленник разрабатывал и внедрял стратегию информационной войны России против Украины, отметили в Офисе генерального прокурора Украины.

Правоохранители Республики Молдова помогли СБУ и украинским пограничникам задержать кремлевского идеолога вооруженной агрессии РФ, который является помощником экс-советника Путина Сергея Глазьева - Дмитрия Чистилина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Спецоперация проведена совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой. По данным следствия, имея гражданство Украины и России, он проживал в РФ и был активным борцом за "русский мир". Он покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а сейчас находится под стражей.

Отмечается, что с 2016 года Чистилин подготовил для Кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.

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Также Чистилин организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы. В СБУ добавили, что он также, якобы от имени украинской общественности, участвовал в проведении так называемых "круглых столов" в европейских странах, где распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров:

"После участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран".

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Офис генерального прокурора Украины сообщает, что Чистилин разрабатывал и внедрял стратегию информационной войны с Украиной и был одним из "рупоров" Кремля.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Отмечается, Чистилин, находясь в Молдове, усиливал информационное влияние Кремля на внутреннюю и внешнюю политику суверенного государства.

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову и еще 20 "ФСБшным" генералам.

Бортникова подозревают в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконного препятствования протестам в 2013-2014 годах. Установлено, что Бортников разработал преступный план для подавления протестов украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения правящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части Украины под предлогом "гражданского противостояния".

Бывшие глава СБУ и начальник Департамента защиты национальной государственности в 2022 году перешли на сторону врага, в связи с чем СБУ их привлекли к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения.

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