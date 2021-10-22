По словам нардепа Ярослава Юрчишина, сейчас она работает в своем кабинете в парламенте.

Народный депутат Александра Устинова после осмотра врачей вернулась в парламент, но пока не работает в сессионном зале.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН ее коллега по фракции "Голос" народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

Он рассказал, что сегодня утром в здании парламента на голову Устиновой упала часть деталей креплений двери. Депутат отметил, что "ничего чрезвычайного", но есть рана. Устинова уже вернулась к зданию парламента после осмотра врачей, которые ей посоветовали "пока не участвовать в заседаниях, чтобы не было головокружения и не было никаких серьезных последствий".

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Он сообщил, что сейчас она работает в своем кабинете в парламенте.

Юрчишин отметил, что в этой ситуации возникает вопрос, каким образом используются средства, если происходят такие инциденты.

Напомним, сегодня утром в Верховной Раде на голову депутата от "Голоса" Александры Устиновой упал дверной засов.

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Автор: Надя Пришляк