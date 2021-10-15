Пострадвшая пожалела, что не запаковала свой чемодан перед тем как отдавать его в багаж.

Украинскую журналистку Юлию Забелину обокрали в самолете украинского лоукостера. Из чемодана пассажирки достали золото и серебро. По словам пострадавшей, она не запаковывала свой чемодан защитной пленкой, о чем сильно пожалела.

Об инциденте Забелина написала на своей странице в Facebook.

Украинка рассказала, что она летела лоукостером из Киева в Батуми. После прибытия рейса пассажирка заметила, что из ее чемодана пропали драгоценные украшения.

"Bees Airline-Ukrainian low cost объясните, как у меня из чемодана пропали чудесным образом серебряные серьги и золотое украшение? Впервые не запаковывала чемодан и вот. Серьги были куплены на Крите и очень любимы. Черт", - написала пострадавшая, отметив название компании, самолетом которой она летела.

Читайте такжеНе имел права летать: на Житомирщине возле домов разбился самолет (фото, видео)В комментариях Забелина отметила, что кража могла произойти уже в Грузии, когда ее чемодан прибыл в аэропорт. Однако пользователи пишут, что в инциденте могут быть виновны сотрудники киевского аэропорта "Жуляны", так как там якобы часто случаются подобные ситуации.

Украинский лоукостер, на который пожаловалась журналистка, пока что никак не комментировал инцидент. Многие пользователи отметили, что компания может быть не виновна, так как на кражах чаще всего попадаются сотрудники аэропорта, деятельность которых перевозчик никак не может контролировать.

Ранее УНИАН уже сообщал, что неадекватный пассажир самолета устроил скандал из-за маски. Его задержали в Киеве, инцидент сняли на видео.

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Автор: Полина Кузенко