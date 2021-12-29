Подобные объекты в Украине усиленно охраняют, чтобы предотвратить провокации.

Человека, бросившего в ограду Генерального консульства Российской Федерации во Львове бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, задержали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга.

Читайте такжеМозг и история Украины: под консульство РФ в Харькове принесли подарки для Путина (фото)"Из последних провокаций, которые мы отмечали, это была бутылка с зажигательной смесью, брошенная в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", - сказал министр.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия с задержанным, а также людьми, которые могут быть заказчиками этого преступления.

"В связи с этим усилена охрана всех подобных объектов и национальных памятников. Чтобы в праздники максимально избежать провокаций именно в первой половине января", - добавил глава МВД.

Напомним, 24 декабря ночью во Львове в ограждение Генерального консульства Российской Федерации бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Вас также могут заинтересовать новости: