Среди подарков были также белые тапочки и конвенция ООН.

В Харькове устроили уличный перфоманс под консульством РФ. 15 ЛГБТ-активистов принесли "подарки" к праздникам для президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Общественное.

"К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим — никто не приходит, а Адская Николая приходит к настоящим плохишам, поэтому сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он мог знать, что думает общество и ЛГБТ-сообщество Харькова о том, что происходит", — рассказала об акции организатор перформанса Анна Шарыгина.

Читайте такжеВ РФ устроили акцию для вакцинированных: разыграют уголь, чистку зубов и стрижкуПо ее словам, активисты придумали Адскую Николаю как феминистическое проявление святого Николая. Организаторы хотели сделать акцию одновременно феминистической, мирной и с юмором.

Участницы перформанса оставили под стенами консульства коробку с подарками, в которую положили игрушечный мозг, историю Украины, белые тапочки, носки и конвенцию ООН.

"Мы хотим, чтобы агрессия прекратилась. Протест, несогласие, сильные эмоции можно проявлять и мирно. Мы решили высказать то, что чувствует наше сообщество относительно информации о возможной эскалации. Хотим показать, что мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины", — сказала Шарыгина.

Напомним, ранее сегодня в ограждение Генконсульства РФ во Львове бросили "коктейль Молотова".

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