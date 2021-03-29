За содеянное киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве будут судить мужчину, который угрожал ножом пассажирам метрополитена и распылил газ в полицейского.

Читайте такжеВ Одессе выпал из окна многоэтажки и разбился четырехлетний ребенокОб этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на станции метро «Славутич».

Правоохранитель, который нес службу на станции, сделал пассажиру замечание из-за пребывания в помещении без средства индивидуальной защиты.

Однако тот отреагировал агрессивно и применил в сторону полицейского газовый баллончик. Кроме этого, он угрожал ножом и пассажирам метрополитена. В результате полицейский совместно с гражданами задержали злоумышленника на месте.

Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: Светлана Закелова