В СБУ заявили о задержании экс-полицейского, причастного к поджогу авто журналистки

Следствие считает, что поджог автомобиля журналистки организовал бывший сотрудник Национальной полиции.

В СБУ заявили о задержании во Львове организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода", который произошел в январе этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на странице в Facebook.

Следствие считает, что поджог организовал бывший сотрудник Национальной полиции.

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"Оперативники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали злоумышленника во исполнение решения следственного судьи. Ему уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27" Соучастие в преступлении "и ч. 2 ст. 347-1" Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста ", - говорится в сообщении. Продолжаются следственные действия.

Как отмечает Радио Свобода, фамилия полицейского не указывается, но веролятнее всего речь идет о Михаиле Чердака, который фигурирует в деле поджога автомобиля супругов журналистки Галины и Василия Терещуков.

Хроника поджога авто журналистки

Поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января во Львове.

Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

В феврале стало известно, что Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установила вероятного заказчика поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

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Автор: Александр Топчий