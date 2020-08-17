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В СБУ заявили о задержании экс-полицейского, причастного к поджогу авто журналистки

21:10, 17 августа 2020
Происшествия
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СБУ задержала экс-полицейского, причастного к поджогу авто журналистки / фото ssu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на странице в Facebook.

Следствие считает, что поджог организовал бывший сотрудник Национальной полиции.

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"Оперативники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали злоумышленника во исполнение решения следственного судьи. Ему уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27" Соучастие в преступлении "и ч. 2 ст. 347-1" Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста ", - говорится в сообщении. Продолжаются следственные действия.

Как отмечает Радио Свобода, фамилия полицейского не указывается, но веролятнее всего речь идет о Михаиле Чердака, который фигурирует в деле поджога автомобиля супругов журналистки Галины и Василия Терещуков.

Хроника поджога авто журналистки

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Автор: Александр Топчий

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