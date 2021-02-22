Хулигана могут приговорить к семи годам лишения свободы.

В Виннице в медицинском учреждении полицейские задержали злоумышленника, который угрожал врачам оружием.

Читайте такжеВ Харькове возле супермаркета застрелили мужчину - СМИ (фото)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, около 16:00 в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от работника медицинского учреждения о том, что один из посетителей центра ведет себя агрессивно и угрожает медикам оружием.

На вызов прибыл экипаж батальона патрульной службы полиции особого назначения «Винница» и задержал вооруженного правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель города.

Для дальнейшего документирования правонарушения на место преступления прибыла следственно-оперативная группа полиции. У задержанного полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет, и нож.

Следствием начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.

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Автор: Виктория Токарева