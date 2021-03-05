Зайдя в подъезд дома, мужчина силой втолкнул девочку в лифт и совершил развратные действия.

В Киеве задержан подозреваемый в развращении 10-летней девочки. Им оказался заместитель директора по хозяйственной работе одной из столичных школ.

Читайте такжеВ Сумской области в изнасиловании школьницы заподозрили ее отца и дядюКак сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, сообщено о подозрении мужчине по факту совершения развратных действий в отношении 10-летней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

«Так, 3 марта около 14:40 подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по ул. Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, мужчина силой втолкнул девочку в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый убежал по лестнице», - говорится в сообщении.

Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. «Им оказался местный житель, 1989 года рождения, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляется Днепровским управлением полиции ГУНП в г. Киеве. Следственные действия продолжаются.

Нападение на девочку в Киеве: что известно

Ранее сообщалось, что в Киеве в Днепровском районе неизвестный злоумышленник пытался изнасиловать 11-летнюю школьницу.

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Шухевича в тот момент, когда девочка возвращалась из школы. Вслед за девочкой в лифт зашел неизвестный мужчина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич