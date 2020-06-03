В Днепропетровской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских

Инцидент произошел возле разрушенного Алексеевского моста, который охраняют полицейские.

В Никопольском районе Днепропетровской области нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских, охраняющих разрушенный Алексеевский мост.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«2 июня 33-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к полицейским во время несения службы по охране аварийного Алексеевского моста, достал из кармана гранату «Ф-1» и угрожал ее подорвать», - говорится в сообщении.

Боеприпас изъят и направлен на экспертное исследование. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователем Никопольского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишением свободы.

Также в ходе следственных действий установлено, что злоумышленник в 2018 году был осужден по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина ранее проходил службу в АТО.

Как сообщал УНИАН, 20 мая возле села Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обвалился мост через реку Чертомлык во время движения по нему фуры, которая была загружена металлическими трубами весом около 20 тонн.

По факту обрушения моста открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

В конце мая военные построили понтонную переправу рядом с разрушенным мостом.

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