В Чернигове ученица 9-го класса одной из местных школ пыталась покончить жизнь самоубийством, наевшись таблеток. Об этом УНИАН проинформировали источники в правоохранительных органах.
Согласно информации, несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.
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Во время осмотра дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.
В то же время мать девушки обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.
Сейчас устанавливается, что именно стало основанием к такому поступку девушки.
Отравление украинских детей лекарствами
- 16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.
- Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.
- 27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.
В Ривне школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве.
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