Девушку госпитализировали в областную детскую больницу / фото УНИАН

В Чернигове ученица 9-го класса одной из местных школ пыталась покончить жизнь самоубийством, наевшись таблеток. Об этом УНИАН проинформировали источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.

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Во время осмотра дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.

В то же время мать девушки обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.

Сейчас устанавливается, что именно стало основанием к такому поступку девушки.

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Автор: Ирина Синельник