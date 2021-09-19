Серьезная авария в Мелитополе случилась в субботу вечером.

В Мелитополе Запорожской области в субботу, 18 сентября, мужчина на легковом авто не справился с управлением, выехал за пределы дороги на ул. Героев Украины и на тротуаре наехал на трех пешеходов. Пострадавших госпитализировали.

ДТП в Мелитополе случилось в 21:15, за рулем легковушки находился местный житель, 1998 года рождения, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Запорожье.

В ведомстве добавили, что водитель пытался покинуть место аварии. Водителя задержали свидетели ДТП и передали правоохранителям.

В результате аварии пострадали женщины 1960 и 1968 годов рождения, которые живут на территории Акимовской общины Мелитопольского района, а также житель Мелитополя, 1986 г. р.

Читайте такжеПассажирка оказалась в багажнике: в жутком ДТП под Киевом погибли три человека (фото)Водителя задержали и доставили в медучреждение, чтобы точно знать, был ли в его крови алкоголь. Медики выяснили, что мужчина был трезв.

Мужчина въехал в кафе под названием "Крым", в котором люди праздновали свадьбу, сообщает ria-m.tv.

По его данным, над водителем пытались совершить самосуд, но он оборонялся газовым баллончиком.

"Людей возле ресторана было много. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его быстро поймали", – отмечается в материале.

Попытка самосуда в Мелитополе – опубликовано видео

Журналисты узнали, что один из пассажиров авто даже сбежал в торговый центр "Квартал", но его поймали и вернули на место ДТП.

Предварительно известно, что одна из пострадавших женщин – мать невесты, и она получила перелом.

Начато производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – до 10 лет лишения свободы.

Ранее серьезное ДТП в Запорожской области случилось в ночь на 12 сентября – в курортном поселке городского типа Кирилловка очень пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" на Приморском бульваре не справился с управлением и въехал в несколько лавок, в уличный фонарь, в кирпичный забор и в скульптуру "Дельфины".

Авария случилась около 2 часов ночи. В результате ДТП в Кирилловке никто из пешеходов не пострадал.

Автор: Екатерина Присяжнюк