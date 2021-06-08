В доме также находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.

В Житомирской области в результате обстрела дома неизвестным погиб мужчина, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с. Грубское Коростышевской громады о стрельбе.

Читайте такжеНа Житомирщине участник АТО убил соседку и подрезал ее дочь и зятя (видео)Предварительно установлено, что 8 июня около 00:25 неизвестный через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали.

«От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы», - рассказали в полиции.

Известно, что во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

В комментарии корреспонденту УНИАН заместитель руководителя пресс-службы ГУНП в Житомирской области Ольга Номерчук сообщила, что женщине понадобилось хирургическое вмешательство.

"Семья обычная. Бизнесом не занимаются. Известно, что женщине понадобилось хирургическое вмешательство. Личность стрелявшего устанавливается", - рассказала Номерчук.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области и отдела полиции №2 (г. Коростышев), экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции. Продолжаются мероприятия по установлению причастных и других обстоятельств.

Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

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Автор: Марина Чорноштан