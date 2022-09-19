Девушка ушла на прогулку и не вернулась домой. На следующий день ее нашли мертвой со следами насильственной смерти.

19 сентября неподалеку с. Гальчина Андрушевской громады Житомирской области обнаружили тело 18-летней местной жительницы со следами насильственной смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирщины.

По словам матери, которая сообщила об исчезновении дочери вечером 18 сентября, девушка пошла на прогулку в пятницу и до определенного времени общалась с родными по телефону. Когда же связь с ней оборвалась, мать обратилась к правоохранителям.

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Следственно-оперативная группа зафиксировала наличие признаков насильственной смерти. Сейчас проводится осмотр места происшествия и опрашивают жителей села.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Ранее в Одессе злоумышленник убил женщину, расчленил тело и бросил в помойку. Правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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