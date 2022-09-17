Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "российская нация позорная", потому что именно она ответственна за тех, кто совершает такие"трусливые преступления".

В Офисе президента после смерти 11-летней девочки в результате ракетного удара Россией по Чугуеву назвали оккупантов "слабыми неудачниками, которые воюют с детьми".

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель ОП Андрей Ермак.

"В Чугуеве россияне убили 11-летнюю девочку. Слабые неудачники, которые воюют с детьми", - подчеркнул он. Видео дня

По мнению Ермака, "русская нация позорна", потому что именно она ответственна за тех, кто совершает такие "трусливые преступления".

"За тех, кто перечеркнул будущее целых поколений россиян, которые будут расплачиваться за все это, из-за собственных комплексов и неадекватности", - добавил глава ОП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву в Харьковской области. В результате пострадали женщина и 11-летняя девочка. Впоследствии девочка умерла в больнице.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

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