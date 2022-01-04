По предварительным данным, "прибыль" участников схемы составляла сотни тысяч гривен.

В Закарпатской области СБУ обнаружила и ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, для серийной фальсификации свидетельств о вакцинации группа в составе четырех человек создала в Закарпатской области собственную подпольную типографию.

"По предварительной информации, типография действовала около года. Производственные мощности цеха "позволяли дельцам ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов", - уточнили в ведомстве.

Читайте такжеВ Днепре мужчина погиб во время катания на санках, его маленькая дочь - в больнице (фото)Также в типографии изготавливали фальшивые справки о негативных результатах ПЦР-тестирования.

"Фиктивные документы "заверяли" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей. Соответствующее оборудование, в частности, печати, бланки, а также электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности сотрудники СБУ изъяли во время обысков в подпольном цехе", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что готовую "продукцию" злоумышленники реализовывали своим клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона. Клиентам предлагали "услуги" по продаже поддельных COVID-документов, в том числе свидетельств о вакцинации без проведения фактической прививки.

"Всем четверым фигурантам схемы сегодня, 4 января, объявлено о подозрении по признакам ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Среди этих лиц – представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы обустроили нелегальную типографию, а также врач", – добавили в пресс-службе.

"Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступной схеме. Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушения проводили сотрудники СБУ совместно со следователями ГУ НП в Закарпатской области и под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры", - уточнили в пресс-службе.

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