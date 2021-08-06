Мать описала возможного злоумышленника, который общался с ее детьми.

В городе Виноградов Береговского района Закарпатской области мужчина вышел из автомобиля Opel с затемненными окнами, предложил двум девочкам мороженное и звал в машину.

Мужчина утверждал, что просто так предлагал детям сладкое, поделилась мать девочек Диана Мокар в Facebook. Позже журналистам она рассказала, как выглядел возможный злоумышленник.

По ее словам, инцидент произошел на ул. Первомайской возле кладбища. Мать детей утверждала, что сообщила об инциденте в полицию, правоохранители должны были приехать на место происшествия, расспросить о машине и о мужчине, однако не прибыли.

Женщина утверждала, что если полицейские не начнут работать, то она напишет жалобу.

Мать девочек добавила, что не видела номер авто, и не поняла, кто в нем находился.

Мужчина пытался заманить девочек в иномарку дорогим мороженным, рассказала Мокар ТСН.ua. Также она описала мужчину: это якобы был высокий блондин, которому на вид более 30 лет.

"Я была без телефона, поскольку мы гуляли с собакой. Дочери шли впереди, я – сзади. Мужчина вышел из машины, подошел к багажнику, достал оттуда какое-то мороженое и протянул детям со словами: "Дядя хороший, не бойтесь меня, я дам вам дорого мороженое", – поделилась Мокар.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за похищение малолетних. За похищение ребенка в Украине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или заключение на такой же период.

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Автор: Екатерина Присяжнюк