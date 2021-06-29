Местные жители из села Белки вызвали "скорую". Когда она приехала, дети забросали автомобиль камнями.

В селе Белки Хустского района дети забросали камнями автомобиль скорой помощи, который приехал по вызову.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

Инцидент произошел 28 июня около 01:00. По ее словам, местные жители из села Белки вызвали "скорую". Когда она приехала, дети забросали автомобиль камнями.

По словам начальницы Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксана Кинов, дети были представителями ромской национальности. Они забрасывали машину, когда врачи находились в помещении и оказывали людям медицинскую помощь.

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"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой". Никто из работников не получил телесных повреждений", - рассказала Оксана Кинов.

"Когда туда приехала полиция, там уже никого не было. В настоящее время проводится проверка, уголовное производство еще не открыто", — добавила Татьяна Щоголева.

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Автор: Денис Прядко