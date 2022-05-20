На Закарпатье дельцы организовали незаконная переправка военнообязанных мужчин за границу водным путем, для чего выдавали желающим гидрокостюмы.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
"Трое мужчин в возрасте от 23-х до 29-ти лет наладили "схему" переправки военнообязанных мужчин через государственную границу в одну из стран ЕС. Для реализации преступного умысла подозреваемые пытались определить информацию о времени и месте несения службы пограничных нарядов вдоль реки Тиса. В дальнейшем выдавали желающим гидрокостюм для" трансфера", - указано в сообщении.
Сейчас двум фигурантам объявлены подозрения по части 2 статьи 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет.
Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции и ТрО обнаружили 26-летнего украинца, который планировал уехать из Украины в женской одежде. Мужчина хотел попасть в Молдову.