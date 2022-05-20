Злоумышленникам сообщено о подозрении, им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

На Закарпатье дельцы организовали незаконная переправка военнообязанных мужчин за границу водным путем, для чего выдавали желающим гидрокостюмы.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Трое мужчин в возрасте от 23-х до 29-ти лет наладили "схему" переправки военнообязанных мужчин через государственную границу в одну из стран ЕС. Для реализации преступного умысла подозреваемые пытались определить информацию о времени и месте несения службы пограничных нарядов вдоль реки Тиса. В дальнейшем выдавали желающим гидрокостюм для" трансфера", - указано в сообщении.

Сейчас двум фигурантам объявлены подозрения по части 2 статьи 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции и ТрО обнаружили 26-летнего украинца, который планировал уехать из Украины в женской одежде. Мужчина хотел попасть в Молдову.

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