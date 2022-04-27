Несовершеннолетний администрировал в сети Интернет канал @propusk_ukr, с помощью которого находил своих жертв.

Сотрудники главного отдела внутренней и собственной безопасности "Юг" Госпогранслужбы задержали 16-летнего украинца, который причастен к мошенничеству.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что мошенник обещал содействие в выезде из Украины военнообязанным мужчинам, которым временно ограничен пропуск через границу.

"Как выяснили оперативные сотрудники Госпогранслужбы, несовершеннолетний администрировал в сети Интернет канал @propusk_ukr, с помощью которого находил своих жертв. Мошенник обещал им согласовать все вопросы с пограничниками и предоставить поддельные документы для выезда из Украины. После получения на банковскую карту средств, администратор канала переставал выходить на связь с клиентами, которые совершили предоплату.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, пограничники рассказали, как военнообязанные мужчины пытаются бежать из Украины.

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