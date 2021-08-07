За "работу" она обещала киллеру заплатить 10 тыс. гривень, но полиция задержала ее.

В Волынской области женщина заказала киллеру убийство мужа, чтобы не возвращать оформленный на него кредит.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

36-летняя местная жительница, используя личные документы мужа, неоднократно получала на его имя кредиты - 200 тыс. грн. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя. Киллеру пообещала 10 тыс. гривень.

Чтобы спасти жизнь мужчине и предотвратить его убийство, оперативники и следователи провели спецоперацию. Полицейские инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

Фото 18+

Во время оговоренной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщину задержали.

Читайте такжеСуд избрал меру пресечения мужчине, который "захватил" Кабмин

Ей уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко